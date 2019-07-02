Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолетРИА Новости 11:23
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:20, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области
Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей
В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Футбол
Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил о том, что покидает "Барселону".
Обновлено в 11:52
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено в 12:21
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Обновлено в 16:23
Здоровье
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья
Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
Обновлено в 13:59
Футбол
Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС
Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Политика
Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний
Ответный шаг Праги побудил Минтранс рано утром 2 июля выписать чешской авиакомпании необходимое разрешение, а также стороны активно начали вести диалог, в результате которого до 7 июля рейсы между двумя странами восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 07:21
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo
Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15