Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолетРИА Новости 11:23

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

РБК12:42

Учебный самолет Л-39 разбился на Украине

Народные новости12:19

Тренировочный самолет упал на Украине

РЕН ТВ11:05

На Украине упал учебный самолет

Московский Комсомолец11:34

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

РИА Новости11:23

На Украине упал тренировочный самолет

Интерфакс11:12

Украинский курсант разбил самолёт в Харьковской области

Life.ru11:44
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