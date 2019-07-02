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На Украине во время тренировочного полета разбился самолетРИА Новости 11:23
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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