Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолетРИА Новости 11:23

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

РБК12:42

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РИА Новости11:23

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На Украине упал тренировочный самолет

Интерфакс11:12

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РЕН ТВ11:05
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