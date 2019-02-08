Энергетика
На Украине в очередной раз повысят цены на газiReactor 05:44
В НБУ прогнозируют повышение на 13,6%, в то время, как в прошлом году рост цен и тарифов составил 18%. Стоит добавить, что с ноября прошлого года «Нафтогаз» утвердил рост цен на газ для населения Украины, уравняв его с иными категориями товаров.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Спорт
Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира
Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место.
Обновлено в 19:05
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья
В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Обновлено в 06:26
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто
Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5
В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Умер знаменитый британский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:58
Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Авто
В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo
В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Экономика
МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке
Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп уточнил место проведения саммита с Ким Чен Ыном
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в конце февраля во Вьетнаме.
Обновлено в 19:57
Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
Специалисты «Росконтроля» проверили стиральные порошки и выяснили, как они стирают и насколько безопасны для здоровья.
Обновлено в 00:46
Общество
Наряд Меланьи Трамп с одной перчаткой рассмешил пользователей сети
«Наряд Меланьи с одной перчаткой лишь закрепил за ней злодейский образ», — написал один из пользователей Twitter.
Обновлено вчера в 15:29
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов
Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07