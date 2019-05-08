Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеровРИА Новости 03:22

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
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Украина усилила охрану границы, опасаясь мотоциклистов из клуба «Ночные волки»

ТАСС05:13

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

РИА Новости03:22

Украина усилила охрану границ из-за «Ночных Волков»

News.ru04:21

Украина усилила охрану границу из-за страха перед байкерами из России

Московский Комсомолец03:50

Украина усилила охрану на границе с Россией накануне 9 мая

Газета.Ru03:29

Украина усилила контроль на границе из-за российских байкеров

РБК04:34

Украина усилила охрану границы перед 9 Мая

RT на русском02:26
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

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Мамаев и Кокорин получили реальные сроки

Пресненский суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Павла Мамаева — к году и пяти месяцам, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Мужчина выжил под поездом московского метро

Восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москвеперед приходящим поездом и смог выжить, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Общество

В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск

В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено 06 мая в 07:57
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Общество

Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище

Обновлено в 11:00
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Футбол

Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»

Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Общество

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области

С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Путин потребовал пресечь проведение госзакупок под конкретные компании

Сомнительные практики организации конкурсов для госзакупок необходимо пресекать, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
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Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Флагман Xiaomi Redmi 855 получит экранный сканер отпечатка

Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбин рассекретил некоторые особенности будущего флагмана Redmi 855 (название условное).
Обновлено в 06:46
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Здоровье

В России впервые родился ребенок после уникальной внутриутробной операции

Обновлено в 10:47
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Наука

В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

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