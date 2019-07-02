Происшествия
На Украине упал военный самолетRambler News Service вчера в 13:32
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны. Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета, пилот катапультировался.
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Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика
Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
Гаджеты
Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами
Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией.
Обновлено в 00:09
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
В Китае улучшили корпоративный рейтинг кредитоспособности «Русала»
Повышение рейтинга, пояснили в агентстве, отражает высокий уровень возможностей «Русала», связанных с выполнением своих финансовых обязательств, и подтверждает стабильность компании вне зависимости от макроэкономических условий.
Обновлено в 00:39
Игры
Дополнение The Delicious Last Course для Cuphead выйдет только в 2020 году
Создатели Cuphead впервые показали игровой процесс дополнения The Delicious Last Course, релиз которого изначально планировался на этот год, однако разработчики решили лишний раз не торопиться и перенесли выход DLC на 2020-й.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено вчера в 10:43
Культура
В Башкирии появится памятник Василию Чапаеву
На берегу реки Белой в Башкирии установят памятник командиру 25-й дивизии Красной армии Василию Чапаеву.
Обновлено вчера в 01:22
Кино
Сериал про выдающихся земляков снимут в Югре
Обновлено в 00:38
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Баскетбол
Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено вчера в 16:10
Общество
В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей
Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Общество
Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней
Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено вчера в 20:51