Происшествия

На Украине упал военный самолетRambler News Service вчера в 13:32

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны. Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета, пилот катапультировался.
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На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

РБКвчера в 12:42

Тренировочный самолет упал на Украине

РЕН ТВвчера в 11:05

Украинский курсант разбил самолёт в Харьковской области

Life.ruвчера в 11:44

На Украине упал учебный самолет

Московский Комсомолецвчера в 11:34

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

РИА Новостивчера в 11:23

На Украине упал тренировочный самолет

Интерфаксвчера в 11:12

Учебный самолет Л-39 разбился на Украине

Народные новостивчера в 12:19
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Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Обновлено вчера в 08:44
Политика

Среди погибших подводников были два Героя России

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Экономика

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика

Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
Гаджеты

Китай заражает телефоны туристов вирусами-шпионами

Китайские таможенники используют его для проверки смартфонов туристов, которые въезжают в страну через границу с Киргизией.
Обновлено в 00:09
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

В Китае улучшили корпоративный рейтинг кредитоспособности «Русала»

Повышение рейтинга, пояснили в агентстве, отражает высокий уровень возможностей «Русала», связанных с выполнением своих финансовых обязательств, и подтверждает стабильность компании вне зависимости от макроэкономических условий.
Обновлено в 00:39
Игры

Дополнение The Delicious Last Course для Cuphead выйдет только в 2020 году

Создатели Cuphead впервые показали игровой процесс дополнения The Delicious Last Course, релиз которого изначально планировался на этот год, однако разработчики решили лишний раз не торопиться и перенесли выход DLC на 2020-й.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено вчера в 10:43
Культура

В Башкирии появится памятник Василию Чапаеву

На берегу реки Белой в Башкирии установят памятник командиру 25-й дивизии Красной армии Василию Чапаеву.
Обновлено вчера в 01:22
Кино

Сериал про выдающихся земляков снимут в Югре

Обновлено в 00:38
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:10
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Общество

Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней

Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено вчера в 20:51
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