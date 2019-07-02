В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны. Отмечается, что авария произошла во время тренировочного полета, пилот катапультировался.

Футбол В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Экономика Цены на мясо в России могут значительно вырасти Причиной всерьез опасаться за стоимость мяса стало повышение стоимости кормовых добавок.

Политика Россия предупредила Норвегию об аварии на глубоководном аппарате Норвежские власти, которые были проинформированы российской стороной о трагедии с глубоководным аппаратом ВМФ России, не зафиксировали повышения уровня загрязнения на севере страны, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу государственного управления Норвегии по радиационной безопасности Пера Странда, передает РИА Новости.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Политика Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Авто Audi представила спортивный седан S8 Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.

Политика Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.

Кино Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Культура Архитекторы назвали лучший дом мира Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.

Экономика Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.

Армия и оружие МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».