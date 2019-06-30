Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения ДембскаяМойка78 09:10
О смерти артистки сообщает пресс-служба одесского городского совета. Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины. Евгения Дембская родилась в ноябре 1920 года в Киеве в семье музыкантов.
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