Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения ДембскаяМойка78 09:10

О смерти артистки сообщает пресс-служба одесского городского совета. Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины. Евгения Дембская родилась в ноябре 1920 года в Киеве в семье музыкантов.
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Вести.Ru09:10

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Евгения Дембская
Актриса
Советская и украинская актриса. Народная артистка Украины. Почётный гражданин Одессы.
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