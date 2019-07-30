с чего всё началось

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки. Уточняется, что Баронин умер 29 июля. Напомним, Баронин знаменит тем, что именно он в 1970-х гг. получил доступ к информации о лихорадке Эбола, о которой в те времена в СССР ещё не знали.

Происшествия Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Здоровье Полтора килограмма украшений вытащили из желудка жительницы Индии Индийские хирурги извлекли из желудка жительницы Западной Бенгалии Руни Хатун около 1,6 килограмма украшений стоимостью 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.

Происшествия По итогам субботней акции в Москве может быть возбуждено не менее десяти уголовных дел Единственный пока участник акции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о нападении на омоновца – 48-летний Евгений Коваленко.

Авто В Сети показали неизвестную версию «Жигулей» Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.

Наука Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.

Экономика Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.

Общество В Японии из-за жары погибли 11 человек Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Политика На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Политика Министерство водных ресурсов предложили создать в Госдуме Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам Василий Власов предложил правительству России создать министерство водных ресурсов.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Здоровье Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Политика В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.

Политика В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с РФ по транзиту газа, подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению конкретных условий.

Общество В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.

Политика Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400 В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.