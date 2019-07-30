Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий БаронинREGNUM вчера в 22:12

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки. Уточняется, что Баронин умер 29 июля. Напомним, Баронин знаменит тем, что именно он в 1970-х гг. получил доступ к информации о лихорадке Эбола, о которой в те времена в СССР ещё не знали.
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с чего всё началось
На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает
 пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.
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