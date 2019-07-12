Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Футбол «Витесс» Слуцкого подписал форварда сборной Марокко "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, усилил атакующую линию нападающим "Сент-Этьена" Уссамой Таннаном.

Происшествия Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.

Культура Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

Авто В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга» На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Происшествия В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Происшествия Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Политика В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Игры Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.

Спорт Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Происшествия Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.

Футбол Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.