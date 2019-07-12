Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к ПутинуREGNUM 13:20
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Политика
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Михаил Шац: «Двадцать лет брака очень изменили нас обоих»
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Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
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ГИБДД лишили приоритета в знаках
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Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Футбол
Синиша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем
Известному в прошлом футболисту, ныне главному тренеру "Болоньи" Синише Михайловичу, возможно, придётся покинуть свой пост из-за серьёзных проблем со здоровьем.
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Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
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В Оренбургской области до конца года откроют 19 детских садов
Проблема очереди в детский сад среди детей от 3 до 6 лет в Оренбуржье не стоит.
Обновлено в 09:28
Политика
На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом
На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить".
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«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
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