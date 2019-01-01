Политика
Поздравление Порошенко передвинули в телеэфире из-за Зеленского
Поздравление Порошенко передвинули в телеэфире из-за ЗеленскогоSputnik Литва12:50
Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента Петра Порошенко из-за шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Фраза.ua".
Sputnik Литва12:50
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Политика
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару вступил во вторник в должность главы государства.
Обновлено в 12:42
Политика
В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры
Обновлено в 12:16
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца
Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке
Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо-гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп поздравил с Новым годом хейтеров и фейковые медиа
Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом тех, кто его ненавидит, и СМИ, которые распространяют "фейковые новости".
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Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
Обновлено в 02:31
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году
В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31