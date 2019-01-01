Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента Петра Порошенко из-за шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Фраза.ua".

Политика Политика Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару вступил во вторник в должность главы государства.

Политика Политика В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

Политика Политика Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Политика Политика Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.

Политика Политика Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Армия и оружие Армия и оружие NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Армия и оружие Армия и оружие Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо-гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.

Политика Политика Трамп поздравил с Новым годом хейтеров и фейковые медиа Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом тех, кто его ненавидит, и СМИ, которые распространяют "фейковые новости".

Политика Политика Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.

Политика Политика Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.

Политика Политика Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким» Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".