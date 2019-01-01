Политика

Поздравление Порошенко передвинули в телеэфире из-за Зеленского
Sputnik Литва
12:50

Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента Петра Порошенко из-за шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Фраза.ua".
Sputnik Литва12:50

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Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Известия04:19

Украинский канал передвинул новогоднее обращение Порошенко ради комика

URA.Ru04:19

Украинский телеканал показал речь Порошенко позже других из-за комика Зеленского

РЕН ТВ04:28

Новогоднюю речь Порошенко отодвинули ради комика Зеленского

Телеканал 360°03:00

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

РИА Новости01:12

Украинский телеканал «1+1» впервые в истории страны передвинул новогоднее поздравление президента

Эхо Москвывчера в 21:06

Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского

Газета.Ruвчера в 20:26
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Политика

Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару вступил во вторник в должность главы государства.
Обновлено в 12:42
Политика

В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

Обновлено в 12:16
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии до четырех месяцев, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке

Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо-гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Трамп поздравил с Новым годом хейтеров и фейковые медиа

Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом тех, кто его ненавидит, и СМИ, которые распространяют "фейковые новости".
Обновлено в 09:51
Политика

Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
Обновлено в 02:31
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
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Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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