На портале отметили, что обращение Зеленского вышло в эфир "1+1" за несколько минут до наступления 2019 года. Таким образом, подчеркнули на портале, новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко впервые в истории Украины показали уже после полуночи.

с чего всё началось

Новогоднее обращение Петра Порошенко началось сразу же после выступления юмориста. Выступление украинского шоумена Владимира Зеленского сдвинуло новогоднее поздравление президента Петра Порошенко на телеканале «1+1».

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