Происшествия

На Украине священник автокефальной церкви получил травмы в драке с паствой Филарета
ТАСС
20:34

Драка за право проводить богослужение в церкви села Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области произошла между священниками и верующими непризнанных Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
ТАСС20:34

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Винятинцы
Село в Украине
Село, Винятинский сельский совет, Залещицкий район, Тернопольская область, Украина. Код КОАТУУ - 6122081701. Население по переписи 2001 года составляло 801 человек.
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