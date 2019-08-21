Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и КлимкинаBFM.ru 02:54
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Их обвиняют в возможных злоупотреблениях служебным положением, сообщает РИА Новости.
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Суд Украины постановил возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина
Московский Комсомолец02:54
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