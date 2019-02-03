Происшествия
Настоятеля храма УПЦ жестоко избили в Тернопольской областиПолитическая Экспертиза вчера в 14:20
Сторонники УПЦ и сотрудники правоохранительных органов избили настоятеля храма Украинской православной церкви. Сообщается, что инцидент произошел в селе Гнездичное, которое находится в Тернопольской области. В церкви уточняют, что прихожане УПЦ попали в конфликт перед началом богослужения.
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Сторонники новой церкви избили настоятеля и прихожан храма УПЦ в Тернопольской области. Видео
Телеканал 360°вчера в 15:34
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Вышел новый тизер блокбастера «Мстители: Финал»
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Прибывшие в Куру специалисты Роскосмоса предложили залатать дырку наложением специального бандажа прямо на космодроме, но как сообщает РИА Новости, заказчик не согласился с этой идеей, потребовав полноценного заводского ремонта.
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Здоровье
Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
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