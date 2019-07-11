Политика

На Украине стартуют парламентские выборыНовостной фронт 01:00

Избирательные участки в рамках внеочередных выборов в Верховную раду открылись на Украине. Согласно последним исследованиям наиболее рейтинговой партией остается президентская политсила «Слуга народа».
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Парламентские выборы завершаются на территории Украины

Эхо Москвы13:00

Чем закончились парламентские выборы на Украине

ТВ Центр12:39

На Украине стартуют парламентские выборы

Новостной фронт01:00
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В российской столице завершился проект SIRIUS.
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Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.
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Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении на гору Урал в Кабардино-Балкарии. На место ЧП направлена группа спасателей.
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Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
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