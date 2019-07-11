Избирательные участки в рамках внеочередных выборов в Верховную раду открылись на Украине. Согласно последним исследованиям наиболее рейтинговой партией остается президентская политсила «Слуга народа».

Политика Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Экономика Китайские компании и предприятия увеличивают IT-экспорт Назвав первую сотню ведущих предприятий КНР, глава отраслевой федерации подчеркнул, что продукция китайской IT-отрасли пользуется устойчивым, постоянно расширяющимся внешним спросом, и поставки за рубеж на 14,2% превысили показатели 2017 года.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Происшествия В горах Кабардино-Балкарии сорвались два альпиниста из Петербурга Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении на гору Урал в Кабардино-Балкарии. На место ЧП направлена группа спасателей.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Происшествия В Зейском районе дожди размыли дороги и затопили огороды Вода в Зейском районе размыла несколько участков автодорог, а также подтопила 36 придомовых территорий в Зее и Овсянке.

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Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

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