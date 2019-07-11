Политика
На Украине стартуют парламентские выборыНовостной фронт 01:00
Избирательные участки в рамках внеочередных выборов в Верховную раду открылись на Украине. Согласно последним исследованиям наиболее рейтинговой партией остается президентская политсила «Слуга народа».
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