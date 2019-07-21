Политика

На Украине стартуют парламентские выборыНовостной фронт 01:00

2 фото
Избирательные участки в рамках внеочередных выборов в Верховную раду открылись на Украине. Согласно последним исследованиям наиболее рейтинговой партией остается президентская политсила «Слуга народа».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Выборы в Раду: за два часа до окончания голосования появились новые данные экзитпола

Российский Диалог12:00

На Украине стартуют парламентские выборы

Новостной фронт01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика

Тимошенко высказалась по коалиции

Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Футбол

Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров

Обновлено в 13:20
Происшествия

Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя

Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
Обновлено в 07:39
Наука

Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться

Обновлено в 09:53
Политика

Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Политика

По партийным спискам «Слуга народа» получит 125 мест в Раде, а «Оппоплатформа» – 35

Президентская партия «Слуга народа», которая по результатам четырех экзитполов получила от 42,7% до 44,7%, сможет занять в новом парламенте примерно 125 мест.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов

Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Музыка

Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом

Обновлено в 12:29
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о приоритетах

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:01
Политика

Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера

Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
Обновлено в 02:15
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Политика

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200

РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
Космос

Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время

Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ

Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.
Обновлено в 15:34
Футбол

«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»

Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Энергетика

«Белнефтехим» из-за грязной нефти снизил на 800 млн долларов экспорт продукции

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что, по его данным, поставки в страны некачественной нефти из РФ привели к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 15:44
Авто

За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше

В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Футбол

Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено в 14:55
Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
Наука

Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел

Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол

Полузащитник «Тамбова» рассказал, как в команде отнеслись к походу Григоряна на ТВ

Полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков после матча второго тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2) признался, что не знал о походе главного тренера команды Александра Григоряна на телевидение перед игрой.
Обновлено в 12:32
Политика

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
ещё по теме
Главное