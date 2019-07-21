Политика
На Украине стартуют парламентские выборыНовостной фронт 01:00
Избирательные участки в рамках внеочередных выборов в Верховную раду открылись на Украине. Согласно последним исследованиям наиболее рейтинговой партией остается президентская политсила «Слуга народа».
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Выборы в Раду: за два часа до окончания голосования появились новые данные экзитпола
Российский Диалог12:00
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
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Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о приоритетах
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:01
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Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера
Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
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Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
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Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
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РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
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Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время
Обновлено вчера в 21:55
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Думбия может вернуться в Россию. Им интересуются несколько клубов РПЛ
Отмечается, что интерес к ивуариецу проявляют несколько российских клубов и турецкий «Генчберлиги». Напомним, Думбия играл в РПЛ за ЦСКА.
Обновлено в 15:34
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«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
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«Белнефтехим» из-за грязной нефти снизил на 800 млн долларов экспорт продукции
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что, по его данным, поставки в страны некачественной нефти из РФ привели к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 15:44
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В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
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Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено в 14:55
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В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
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Полузащитник «Тамбова» рассказал, как в команде отнеслись к походу Григоряна на ТВ
Полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков после матча второго тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2) признался, что не знал о походе главного тренера команды Александра Григоряна на телевидение перед игрой.
Обновлено в 12:32
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33