На Украине стартовало голосование на выборах президента страныФАН 01:28

Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Свыше 29 млн граждан страны включены в избирательные списки, на пост нового главы государства претендуют 39 человек.

На Украине стартовало голосование на выборах президента страны

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