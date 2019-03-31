Политика
На Украине стартовало голосование на выборах президента страныФАН 01:28
Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Свыше 29 млн граждан страны включены в избирательные списки, на пост нового главы государства претендуют 39 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме
Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде
Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено вчера в 10:38
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Футбол
«Ювентус» - первый клуб, обеспечивший место в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20
"Ювентус" стал первым клубом, обеспечившим себе место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
В сети показали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Дизайнеры подготовили новые рендеры на популярную модель кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 02:29
Политика
КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде
КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Музыка
Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки
21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ.
Обновлено в 03:00
Политика
Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.
Обновлено в 02:02
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии
Российские ученики, получившее полное среднее образование, смогут поступать в японские высшие учебные заведения.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Ты мое страдание и почти инфаркт». Назаров посвятил «Спартаку» песню после победы над «Ахматом»
Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на победу команды в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1). Актер записал песню, видео можно увидеть ниже.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Красноярск идет похолодание со снегом
В понедельник, 1 апреля, в городе ожидается +7 и небольшой дождь. Во вторник будет еще теплее – 9 градусов.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов
Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз
«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Культура
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи пропал в ОАЭ
Обновлено в 01:59
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03