Политика

На Украине стартовало голосование на выборах президента страныФАН 01:28

Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Свыше 29 млн граждан страны включены в избирательные списки, на пост нового главы государства претендуют 39 человек.
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На Украине проходят выборы президента

Znak.com02:55

Голосовать на выборах президента первыми начали украинцы Австралии и Новой Зеландии

ТАСС00:42

Выборы президента Украины начались на первом участке за границей

Известиявчера в 18:44

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Телеканал 360°вчера в 20:12

Украинцы начали выбирать президента

Газета.Ruвчера в 18:46

На Украине открылись избирательные участки на выборах президента

РЕН ТВ01:04

Выборы президента Украины стартовали в Австралии

Московский Комсомолецвчера в 18:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
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