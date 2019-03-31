Политика
На Украине стартовали выборы президентаИзвестия 01:06
Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. В списки избирателей внесены более 29 млн граждан. На пост нового главы государства претендуют 39 кандидатов.
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Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заявила, что не виновна в смерти Натальи Лагоды
Долгое время Ольгу Орлову обвиняли в смерти еще одной певицы Натальи Лагоды.
Обновлено в 01:09
Политика
Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины
На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено вчера в 12:35
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
Обновлено в 03:20
Экономика
Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля
Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Армия и оружие
Разведчики ЗВО потренировались в болотах Ленинградской области
Тренировки шли и днем и ночью в лесах и болотах Ленинградской, Нижегородской, Московской, Воронежской и Курской областей, а длились они до 12 часов в сутки.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне
Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей регулярки.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Музыка
Полина Гагарина пробилась в финал китайского шоу «Singer»
Песней, которая позволила Полине пробиться в финальный этап, оказалась очень знаковая для певицы композиция.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Политика
Избирательные участки в Донецкой области пустуют
Обновлено в 02:59
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах на Украине
Обновлено в 03:35
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Футбол
Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ
Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
О чем напоминает любимый цвет роз непревзойденной Вайкуле
Обновлено 29 марта в 15:00
Здоровье
В Минздраве посоветовали правильно располагать принтеры в офисах
В кулуарах Красноярского экономического форума замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай порекомендовал работодателям заняться расположением принтеров в офисах.
Обновлено в 04:03
Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума
Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.
Обновлено вчера в 09:23