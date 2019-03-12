Политика

На Украине начались выборы президентаВести.Ru 01:52

На Украине для голосования на выборах президента страны открыты около 30 тысяч избирательных участков. В списки избирателей внесены более 29 миллионов граждан. На пост президента страны претендуют 39 кандидатов.
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На Украине стартовало голосование на выборах президента страны

Газета.Ru03:26

На Украине стартовали президентские выборы

Эхо Москвы01:30

На Украине начались выборы президента

Вести.Ru01:52

На Украине началось голосование на выборах президента страны

ТАСС01:03

На Украине начались президентские выборы

RT на русском01:00

На Украине стартовали выборы президента

Известия01:06

На Украине началось голосование на президентских выборах

Интерфакс01:07
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Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Обновлено в 05:12
Происшествия

На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика

Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.
Обновлено в 05:48
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Донецкой области избили члена избирательного участка

Обновлено в 04:57
Происшествия

Следком начал проверку обстоятельств гибели автогонщика в Геленджике

Обновлено вчера в 15:38
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометеоцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве из-за сильного ветра с вечера воскресенья, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке

В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.
Обновлено в 05:54
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено вчера в 16:42
Политика

В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны

За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Косачёв: Порошенко полностью разорвёт экономические связи с РФ

Украину ждёт полный разрыв экономических связей с Россией, если у власти останется Пётр Порошенко, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Певица Натали принимает поздравления с 45-летием

Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Правкомиссия поддержала идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из протокола заседания правкомиссии.
Обновлено в 05:57
Экономика

В России изменятся правила зачисления зарплат

Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина скончалась в больнице

Женщина, которая пострадала в ДТП на Невском проспекте 30 марта и была госпитализирована, скончалась в Мариинской больнице.
Обновлено в 04:02
Футбол

Полузащитник «Зенита» Оздоев сыграет против «Оренбурга»

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Солист группы «Кар-Мэн» бросил в нищете родную внучку

Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох впервые ответил на обвинения, что бросил на произвол судьбы шестилетнюю внучку.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Кучма проголосовал «за достижение мира»

За кого из кандидатов в президенты проголосовал Кучма, естественно, не уточняется, сам он напомнил, что народ Украины очень надеется на то, что выборы принесут долгожданные позитивные изменения в стране.
Обновлено в 05:29
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