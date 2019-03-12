Политика
На Украине начались выборы президентаВести.Ru 01:52
На Украине для голосования на выборах президента страны открыты около 30 тысяч избирательных участков. В списки избирателей внесены более 29 миллионов граждан. На пост президента страны претендуют 39 кандидатов.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Обновлено в 05:12
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика
Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.
Обновлено в 05:48
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Донецкой области избили члена избирательного участка
Обновлено в 04:57
Происшествия
Следком начал проверку обстоятельств гибели автогонщика в Геленджике
Обновлено вчера в 15:38
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Гидрометеоцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве из-за сильного ветра с вечера воскресенья, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке
В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.
Обновлено в 05:54
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Косачёв: Порошенко полностью разорвёт экономические связи с РФ
Украину ждёт полный разрыв экономических связей с Россией, если у власти останется Пётр Порошенко, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Певица Натали принимает поздравления с 45-летием
Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Правкомиссия поддержала идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из протокола заседания правкомиссии.
Обновлено в 05:57
Экономика
В России изменятся правила зачисления зарплат
Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина скончалась в больнице
Женщина, которая пострадала в ДТП на Невском проспекте 30 марта и была госпитализирована, скончалась в Мариинской больнице.
Обновлено в 04:02
Футбол
Полузащитник «Зенита» Оздоев сыграет против «Оренбурга»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Солист группы «Кар-Мэн» бросил в нищете родную внучку
Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох впервые ответил на обвинения, что бросил на произвол судьбы шестилетнюю внучку.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Кучма проголосовал «за достижение мира»
За кого из кандидатов в президенты проголосовал Кучма, естественно, не уточняется, сам он напомнил, что народ Украины очень надеется на то, что выборы принесут долгожданные позитивные изменения в стране.
Обновлено в 05:29