На Украине начались выборы президентаВести.Ru 01:52

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Политика ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

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