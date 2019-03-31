Политика

На Украине стартовали выборы президентаФорпост Северо-Запад 02:30

В воскресенье, 31 марта, на Украине началось голосование на выборах главы государства. Избирательные участки уже открылись и начали работать с 08:00. До 20:00 у граждан страны есть возможность отдать свой голосов за одного из 39 кандидатов.
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На Украине стартовали выборы президента с рекордным числом кандидатов

Росбалт02:47

На Украине стартовали выборы президента

Форпост Северо-Запад02:30

Чьих вы будете, лидеры президентской гонки на Украине?

Красная весна02:21

На Украине стартовали выборы президента государства

Российский Диалог01:21

Украина выбирает нового президента

МИР 2400:06

На Украине начались выборы президента

Метагазета03:00
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Политика

Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Политика

Украина усилила патрулирование в Черном море и на Азове

На Украине восемь дополнительных тактических групп теперь патрулируют акватории Черного и Азовского морей, а также реки Дунай.
Обновлено в 07:20
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Полностью обнаженный Сергей Лазарев опубликовал постельное фото

Обновлено в 04:08
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено 29 марта в 22:57
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Музыка

Мик Джаггер заболел, тур The Rolling Stones отложен

Обновлено вчера в 23:14
Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество

Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю

Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом

В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники

В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Общество

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на понедельник

В ночь на 1 апреля температура опустится до – 2°С, при прояснениях до – 7°С. Днем воздух прогреется до +8°С, в южных районах – до +14°С. В Кемерове ночью – 1°С, днем потеплеет до +6, +8°С. В течение дня и ночи возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

«Открытая Россия» решила самоликвидироваться

В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:09
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