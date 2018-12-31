Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.

Политика Политика Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.

Политика Политика Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Политика Политика Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.

Политика Политика Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Политика Политика Британский посол по-русски поздравил россиян с Новым годом Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу на русском языке поздравил россиян с наступающим Новым годом, пообещав превратить "вызовы" в отношениях двух стран в 2019 г в возможности для укрепления связей между Лондоном и Москвой.

Политика Политика Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова отправилась в Ирак для эвакуации 30 российских детей, находящихся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным "Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.

Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.

Политика Политика Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Политика Политика Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.