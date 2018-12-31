Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине стартовала президентская избирательная кампанияРИА Новости00:30
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
РИА Новости00:30
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Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
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Порошенко назвал 2018 год для Украины «насыщенным событиями»
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Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
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Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
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