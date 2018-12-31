Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине стартовала президентская избирательная кампанияРИА Новости00:30
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
РИА Новости00:30
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Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Обновлено в 03:34
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В Ингушетии убили потомка религиозного деятеля Белхароева
Правоохранительные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту убийства Ибрагима Белхароева, правнука почитаемого в республике религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:42
Происшествия
Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео
Взрыв, произошедший в жилом доме в Магнитогорске, попал на видео.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщил в понедельник губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Главы МЧС и и Минздрава прибыли в Магнитогорск
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar
Мужчина, который подозревается в причастности к безвестному исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, заключен под стражу, сообщила официальный представитель СК РФ Светалана Петренко.
Обновлено в 04:04
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске
Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Обновлено в 04:03
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске купят новые квартиры
Взрыв газа, ставший причиной трагедии, произошел в квартире на втором этаже, расположенной прямо над аркой для проезда автомобилей.
Обновлено в 02:21
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В США лев убил 22-летнюю девушку
Погибшая, 22-летняя Александра Блэк, проработала в центре около двух недель. В момент происшествия девушка занималась уборкой вольера.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске
Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Политика
Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК
Обновлено в 03:55
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей
Магазин Louis Vuitton ограбили в центре Москвы, ведётся поиск злоумышленника, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:38
Экономика
Украину ждет миллиардный убыток из-за российских санкций — эксперт
Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Задержан попутчик пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
По данным следствия, 23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине, начинаются выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
Обновлено в 00:30
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев на МЧМ
Обновлено в 00:17
Гаджеты
В сети опубликовали официальный рендер смартфона Nokia 9
Обновлено в 02:14
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
МВД привяжет номера автомобилей к месту регистрации водителей
Как отмечает «Коммерсантъ», главным нововведением станет то, что при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где водитель зарегистрирован.
Обновлено 29 декабря в 12:10