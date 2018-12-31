На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны. Соответствующее постановление ЦИК было принято на заседании 27 декабря. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Политика Политика Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Политика Политика Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

Политика Политика Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.

Политика Политика Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Политика Политика Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Политика Политика Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.

Политика Политика В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.

Политика Политика На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92% 92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.

Политика Политика Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, передает Reuters.