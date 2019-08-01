Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатовRT на русском 00:20
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
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Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено вчера в 04:36
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Шнуров написал стихотворение про Путина без мата
Обновлено в 00:49
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Путешествия
Опасная статистика: на турецких курортах гибнут российские туристы
Обновлено 30 июля в 14:08
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Финансы
В России снизились ставки по ипотеке
По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.
Обновлено в 00:50
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь
Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от супруга Юрия Мороза.
Обновлено в 00:41
ЖКХ
Количество подтопленных населенных пунктов в Приамурье возросло до 32
Количество подтопленных в результате паводка населенных пунктов Амурской области достигло 32.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Жители Ростовской области бьют тревогу из-за пылающих пожаров в лесах Сибири
Жители Ростовской области всерьез обеспокоены пожарами, происходящими в Сибири и длительным бездействием соответствующих служб.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено 30 июля в 03:41
Происшествия
В Иркутской области подтоплено почти 1,8 тыс. домов
Количество жилых домов, попавших в зону подтопления в Иркутской области после прохождения второй волны паводка, за сутки увеличилось и составляет 1786.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека
В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.
Обновлено в 00:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07