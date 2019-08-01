Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатовRT на русском 00:20
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
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Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Общество
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян.
Обновлено в 03:23
Авто
BMW M1 Art Car Энди Уорхола исполняется 40 лет
В этом году M1 Art Car исполняется 40 лет, и, чтобы отпраздновать это событие, BMW хотела запечатлеть автомобиль в новом свете.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
На улицы украинских городов вывели Нацгвардию
Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии
Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ), были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Комитет Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока – 2», сообщает издание Reuters.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено в 02:37
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Футбол
Вратарь сборной Аргентины перешел в «Порту»
Вратарь "Америки" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин продолжит свою карьеру в "Порту", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Умер режиссер известных бродвейских мюзиклов Харольд Принс
Обновлено в 02:39
Теннис
Калинская победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04