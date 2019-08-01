Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

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