Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «Наш», запись доступна на YouTube. Политолог рассказал. что долгое время не ездил в Москву по «внутренним соображениям».

На Украине сравнили Киев и Москву

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