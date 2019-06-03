На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTubeГазета.Ru 03:31

с чего всё началось

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Финансы Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Политика Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Культура В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

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Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.

Кино Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев "1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

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Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.

Происшествия МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

Политика Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины.

Политика Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Наука Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тыс. новых образцов вооружения Более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники (ВВСТ) будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.

Общество Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Авто В Болгарии обнаружено «кладбище» автомобилей BMW При осмотре BMW пятой серии на некоторых автомобилях выявили незначительные повреждения, но основная масса машин находятся в прекрасном состоянии, несмотря на то, что им уже по 25 лет.