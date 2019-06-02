На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTubeРИА Новости 15:23

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

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