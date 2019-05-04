Политика

На Украине создали группу по расследованию против ПорошенкоТАСС 03:25

Группа специалистов, которая займется привлечением к суду украинского лидера Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за границей. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.
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СМИ сообщили о создании неформальной группы для проверки работы Порошенко

РБК07:30

На Украине создали группу для расследования деятельности Порошенко

Коммерсантъ07:19

СМИ сообщили о создании группы по расследованию деятельности Порошенко

РИА Новости06:17

СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

RT на русском05:15

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

Известия04:16

Создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Телеканал 360°03:57

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

ТАСС03:25
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