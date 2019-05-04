На Украине создали группу по расследованию против ПорошенкоТАСС 03:25

Группа специалистов, которая займется привлечением к суду украинского лидера Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за границей. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

Гаджеты NVIDIA готовит мобильные версии видеокарт Quadro RTX на основе Turing Похоже, что NVIDIA готовит мобильные версии своих видеокарт Quadro RTX на основе Turing.

Шоу-бизнес «Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.

Теннис Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии - подробности Стало известно о том, что российская телеведущая Ксения Собчак решила провести свой отпуск в компании режиссера Константина Богомолова в Италии.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Хоккей Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Футбол Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.

Политика Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.

Происшествия Главу «Белтелекома» обвинили в получении взятки Генеральный директор государственного оператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки от гражданина РФ за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщила в субботу пресс-служба КГБ Белоруссии.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Происшествия Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Кино В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины 4» Сюжет четвертой части, по замыслу режиссера Светланы Дружининой, развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году.

Транспорт В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.

Происшествия В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.

Экономика Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.