На Украине создана группа по расследованию преступлений ПорошенкоРоссийская газета 07:56

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

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