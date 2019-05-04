На Украине создали группу по расследованию против ПорошенкоТАСС 03:25

Группа специалистов, которая займется привлечением к суду украинского лидера Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за границей. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

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