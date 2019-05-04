Политика
На Украине создали группу по расследованию против ПорошенкоТАСС 03:25
Группа специалистов, которая займется привлечением к суду украинского лидера Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за границей. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.
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Армия и оружие
Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска
Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Технологии
СМИ рассказали о влиянии автоматизации на безработицу
Автоматизация приведет к массовой безработице среди адвокатов, бухгалтеров, юристов и журналистов через 15 лет.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Зенит» в самолете узнал о чемпионстве и снял этот момент на видео
«Зенит» опубликовал видео из самолета, на котором зафиксировал момент, когда команда узнала о чемпионстве в РПЛ сезона-2018/19.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе
31-летняя Катя Жужа оформила отношения с 24-летним автогонщиком Артемом Маркеловым.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:50
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Футбол
Футболисты «Порту» разгромили «Авеш» в матче чемпионата Португалии
Футболисты "Порту" разгромили дома "Авеш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 17:52
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России
Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено в 12:00
Политика
Бабченко сбежал с Украины после проигрыша Порошенко на выборах
Российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в МИД РФ.
Обновлено в 17:07
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
В субботу, 4 мая, во французских городах в 25-й раз прошла протестная акция «жёлтых жилетов».
Обновлено в 16:31
Общество
Названы лучшие гастрономические фестивали России в мае
На первом месте рейтинга лучших гастрономических фестивалей России в мае оказался "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, который пройдет 11-12 мая, сообщает ТурСтат.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы
Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09