Политика

На Украине создали группу по расследованию против ПорошенкоТАСС 03:25

Группа специалистов, которая займется привлечением к суду украинского лидера Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за границей. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.
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СМИ сообщили о создании неформальной группы для проверки работы Порошенко

РБК07:30

На Украине создали группу для расследования деятельности Порошенко

Коммерсантъ07:19

СМИ сообщили о создании группы по расследованию деятельности Порошенко

РИА Новости06:17

СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

RT на русском05:15

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

Известия04:16

Создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Телеканал 360°03:57

На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

ТАСС03:25
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Армия и оружие

Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска

Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
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Автоматизация приведет к массовой безработице среди адвокатов, бухгалтеров, юристов и журналистов через 15 лет.
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В больницу к певице МакSим пригласили священника

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«Зенит» опубликовал видео из самолета, на котором зафиксировал момент, когда команда узнала о чемпионстве в РПЛ сезона-2018/19.
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Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
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В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
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Политика

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Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
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Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе

31-летняя Катя Жужа оформила отношения с 24-летним автогонщиком Артемом Маркеловым.
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Армия и оружие

На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
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Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
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Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Футбол

Футболисты «Порту» разгромили «Авеш» в матче чемпионата Португалии

Футболисты "Порту" разгромили дома "Авеш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 17:52
Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России

Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено в 12:00
Политика

Бабченко сбежал с Украины после проигрыша Порошенко на выборах

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Обновлено в 17:07
Общество

Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»

В субботу, 4 мая, во французских городах в 25-й раз прошла протестная акция «жёлтых жилетов».
Обновлено в 16:31
Общество

Названы лучшие гастрономические фестивали России в мае

На первом месте рейтинга лучших гастрономических фестивалей России в мае оказался "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, который пройдет 11-12 мая, сообщает ТурСтат.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Два льва напали на сотрудника зоопарка в Германии

Обновлено в 17:33
Происшествия

В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы

Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.
Обновлено в 11:00
Политика

Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
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Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
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Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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