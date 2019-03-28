Армия и оружие

На Украине создали электромагнитное оружиеКапитал страны 08:59

Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие. Его уже запустили в производство.
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