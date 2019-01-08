Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Взгляд.ру
вчера в 13:15

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Взгляд.рувчера в 13:15

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Застрявший на Украине американский тепловоз вытащили старым советским локомотивом

URA.Ru00:47

Советский локомотив вытащил забуксовавший американский тепловоз

Телеканал 360°вчера в 22:10

На Украине рассказали, как старый советский тепловоз смог спасти американский современный GE ТЭ33АС

Народные новостивчера в 08:17

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Взгляд.рувчера в 13:15

Старый советский тепловоз на Украине «выручил» новый американский

Экономика сегоднявчера в 10:44

На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз

РИА Новостивчера в 21:28

На Украине старый тепловоз «спас» купленный в США локомотив

РЕН ТВвчера в 06:01
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Полицейского убили в Подмосковье

"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Алексей Исаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат бюджетников

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Политика

США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей

Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта

Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В аэропорту Внуково нашли тело мужчины

Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Подозрительные пакеты обнаружены в 13 консульствах в Австралии

Полиция Австралии исследует подозрительные пакеты, доставленные в посольства и консульства в Мельбурне и Канберре.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Госдуме открылась весенняя сессия

Весенняя сессия торжественно открылась в среду в Госдуме под звуки государственного гимна РФ.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселке Тисульский Кемеровской области, где погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Обновлено вчера в 18:08
Хоккей

Кучеров первым набрал 70 очков в НХЛ

Обновлено в 02:25
Общество

В Москве удвоился штраф за неоплату парковки

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Финансы

Рубль упал после значительного роста в начале года

В свою очередь курс евро снижался на 29 копеек и составлял 76,84 рубля. Также с утра наблюдается рост цен на нефть марки Brent.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

В водах Тихого океана дрейфует грузовое судно Sincerity Ace с большим количеством автомобилей на борту.
Обновлено в 01:13
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Президент Мексики посетит Россию

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приедет с визитом в Россию.
Обновлено в 02:10
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Обновлено вчера в 10:23
Главное