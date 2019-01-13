Политика

На Украине составили рейтинг предателей
Известия
13:44

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Известия13:44

Подробнее о событии

На Украине опубликовали список политиков-предателей

Комсомольская правда15:29

Украинское СМИ опубликовало «рейтинг предателей»

РИА Новости11:14

«Рейтинг предателей». На Украине назвали политиков с худшей репутацией

Life.ru14:25

СМИ Украины составили «антирейтинг политиков-предателей»

Газета.Ru13:41

Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей

News.ru12:13

Украинское СМИ издало «антирейтинг предателей»

Московский Комсомолец11:44

Список политиков‐предателей представили на Украине

Телеканал 360°14:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:53
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Политика

В Венесуэле задержали главу парламента страны

Обновлено в 11:37
Политика

Порошенко призвал РПЦ показать свой томос

Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 11:51
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Спорт

Российские биатлонисты во второй раз за день выиграли эстафету

Обновлено в 10:04
Авто

Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Космос

Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей

Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии

«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Общество

Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский

Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Спорт

Ленинградка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону

Обновлено в 07:11
Политика

WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Политика

На Украине составили рейтинг предателей

Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Футбол

«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»

13 января между коллективами «Барселона» и «Эйбар» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 14:21
Политика

Программа АдГ включает пункт о возможности выхода ФРГ из ЕС

В ФРГ правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу к выборам в Европарламент.
Обновлено в 13:12
Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Политика

Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников

Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы

Около 400 человек эвакуировали из-за возгорания в здании в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 15:13
Единоборства

Нэйт Диас назвал Хабиба Нурмагомедова «ссыкуном»

Американский боец UFC Нэйт Диас в Twitter отреагировал на комментарий Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, где тот написал, что ирландец будет вечно «жить с позором».
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Магнитогорске отыскали хозяйку квартиры, где мог произойти взрыв

Обновлено в 07:15
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Москве водитель «угнал» свою машину с эвакуатора

В Москве водитель эвакуированного автомобиля совершил опасный маневр, чтобы получить свою машину назад. Видео инцидента появилось в сети.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Япония собирается создать ударные самолеты электронной войны

Ударные наступательные самолеты электронной войны могут скоро появится на вооружении Японии, пишет газета Yomiuri.
Обновлено в 00:29
ещё по теме
Ульяна Супрун
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и государственный деятель, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины. Ранее - директор гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев, основатель общественной организации «Защита патриотов», директор Школы реабилитационной медицины при Украинском католическом университете, внештатный консультант комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное