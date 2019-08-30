Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны». Об этом со ссылкой на издание «Украинская правда» пишет «РИА Новости».

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