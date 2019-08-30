Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
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Что случилось этой ночью: пятница, 30 августа

Интерфакс00:30

На Украине заявили о состоявшемся обмене заключенными с Россией

URA.Ruвчера в 20:43

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Дождьвчера в 20:08

Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными

РБКвчера в 21:51

Обмен заключенными начался — генпрокурор Украины

Телеканал 360°вчера в 20:25

Россия и Украина обменялись заключенными

Lenta.ruвчера в 23:38

Несмотря на сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной, эта информация остается неподтвержденной

Эхо Москвы01:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Серябкину в своем разрыве с Фадеевым

Московский Комсомолец вчера в 15:46
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Общество

В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Происшествия

В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости вчера в 04:36
Происшествия

Готовившийся к вынужденной посадке самолёт сел в Екатеринбурге

RT на русском 00:38
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём

В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Футбол

«Монако» отдал полузащитника в аренду «Бордо»

По информации «Girondinfo», Юссеф Аит Беннассер сегодня пройдет медицинское обследование и будет представлен в «Бордо».
Все про Спорт ру вчера в 23:56
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика

«Ъ»: заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги

Министерство экономического развития РФ предлагает обязать кредитора предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст поправок к законам, которые подготовило ведомство.
Аргументы и Факты 00:28
Общество

Названа опасность злоупотребления кофе

Lenta.ru вчера в 20:16
Здоровье

Россияне стали меньше болеть сифилисом

По итогам прошлого года наивысшая заболеваемость зафиксирована в Туве — там на 100 тысяч населения пришлось 43,5 случая сифилиса.
Lenta.ru 01:07
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот

Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Футбол

«ПСЖ» хочет арендовать Йовича у «Реала»

«ПСЖ» хочет заполучить нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
Sport24.ru вчера в 10:05
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Наука

В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался

МедиаПоток 27 августа в 13:17
Политика

В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига

Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия вчера в 01:49
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Технологии

Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Музыка

Пригожин вступился за Киркорова, обматерившего персонал «Новой волны»

Новые Известия 00:29
Политика

Личный помощник Трампа уходит в отставку

Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Происшествия

В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2

Росбалт вчера в 23:40
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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