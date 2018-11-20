Политика
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило в Facebook, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным ведомства, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков.
Lenta.ru16:55
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
Сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи
Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа определиться с позицией по вопросу причастности саудовского принца к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Politico.
Обновлено в 22:59
Политика
МИД Турции назвал «решенным делом» покупку российских систем С-400
Как ранее сообщал Bloomberg, США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России.
Обновлено в 23:15
Политика
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 22:24
Политика
Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными
Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов заявил, что пока преждевременно говорить о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 22:46
Политика
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.
Обновлено в 23:02
Политика
В Раде воспользовались картой Украины без Крыма
Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым, об этом сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 23:06
Политика
Мадуро заявил, что он не диктатор, а скромный человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что он не диктатор, а скоромный человек.
Обновлено в 23:06
Политика
Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето
"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 21:56
Политика
Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять позицию в торговле
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что китайские власти продолжают вести «несправедливую» политику в торговле с Соединенными Штатами.
Обновлено в 23:19
Политика
NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США
Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики со Штатами.
Обновлено в 22:32
Политика
Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
Обновлено в 22:26
Политика
Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта
Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 22:30
Политика
Временным руководителем компании Renault назначен Тьерри Боллоре
Совет директоров Renault назначил Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности генерального директора.
Обновлено в 23:02
Политика
ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году
Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 22:58
Политика
WSJ: После увольнения из NBC Мегин Келли может получить более $30 млн
Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, после увольнения из телекомпании NBC может получить более $30 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Обновлено в 21:08