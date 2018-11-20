Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило в Facebook, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным ведомства, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков.

На Украине сообщили о проседании Крымского моста

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