Общество
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило в Facebook, что опоры Крымского моста начали смещаться и проседать. По данным ведомства, специалисты якобы обнаружили несколько критических участков.
Lenta.ru16:55
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Общество
Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ
Обновлено в 17:29
Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Обновлено в 13:45
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:16
Общество
Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы
В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования.
Обновлено в 18:33
Общество
В Помпеях нашли древнюю эротическую фреску
Археологи обнаружили в развалинах древнего города Помпеи фреску, на которой запечатлена царица Спарты Леда, совокупляющаяся с Зевсом в обличие лебедя.
Обновлено в 18:26
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 16:53
Общество
«ПИК» приостановил работы на площадке в столичном Кунцево
Обновлено в 16:44
Общество
В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Обновлено в 12:45
Общество
Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей
Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием
Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 13:46
Общество
Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу
Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 15:26
Общество
Население РФ за январь-сентябрь сократилось на 83,5 тыс. человек
Население России за январь-сентябрь 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек, на 1 октября составляло 146,8 млн человек, сообщил во вторник Росстат.
Обновлено в 18:22
Общество
Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян
Четыре зоны потребления По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия: зона комфорта; зона возможных изменений; зона риска; зона бедности.
Обновлено в 18:08
Общество
Жена Мамаева начала продажу толстовок в поддержку мужа и Кокорина
Супруга Мамаева Алана объявила о старте продаж специальных толстовок с фамилией мужа и его коллеги из "Зенита".
Обновлено в 14:30
Транспорт
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей
Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 15:22