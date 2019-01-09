Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.

На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры

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