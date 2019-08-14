Экономика
На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕСИзвестия вчера в 18:50
В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.
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«Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно
Московский Комсомолецвчера в 17:33
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Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
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Обновлено вчера в 22:00
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
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Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг
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Обновлено вчера в 07:54
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом Дельфин, Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено вчера в 15:23
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Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
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За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
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Обновлено вчера в 20:08
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Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35
Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления американской корпорации Apple о возможности возгорания их батарей.
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По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
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Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС.
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Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
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Обновлено вчера в 15:58
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В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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