Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста «Украина-ЕС» является нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС

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