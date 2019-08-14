Экономика
На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕСИзвестия вчера в 18:50
Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста «Украина-ЕС» является нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».
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«Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно
Московский Комсомолецвчера в 17:33
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