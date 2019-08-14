Экономика

На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕСИзвестия вчера в 18:50

Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста «Украина-ЕС» является нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».
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На Украине сочли нецелесообразным энергомост в Европу

Газета.Ru03:08

«Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Украина считает нецелесообразной реализацию энергомоста Украина — ЕС

РЕН ТВвчера в 18:23

В «Укрэнерго» назвали нецелесообразным строительство энергомоста «Украина — ЕС»

Life.ruвчера в 18:10

«Укрэнерго» считает нецелесообразным строительство энергомоста «Украина - ЕС»

ТАССвчера в 18:00

На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС

Известиявчера в 18:50

На Украине сочли нецелесообразным строительство энергомоста с Евросоюзом

РИА Новостивчера в 17:14
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

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Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
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Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
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«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Порту»

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

Посольство США на Украине выразило солидарность с позицией Киева по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено 12 августа в 12:40
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
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Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
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Трамп не исключил выхода США из ВТО

Американский прездент Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), «если это потребуется».
Обновлено вчера в 14:56
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Под паводок в Хабаровском крае могут попасть дома почти 2 тыс. человек

Глава региона Сергей Фургал на совещании сообщил, что всего в крае подвержены подтоплению 115 населенных пунктов с населением почти 18,5 тыс. человек, 3388 домов, 70 соцобъекта и 64 прочих объекта.
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Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.
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По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
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Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян

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Обновлено вчера в 14:44
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Полиция задержала подданного Швеции по делу о взрыве в Копенгагене

Полиция Дании задержала 22-летнего гражданина Швеции, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене на прошлой неделе.
Обновлено в 03:40
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Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
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Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
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В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек

В центре Рио-де-Жанейро в одном из тоннелей произошло ДТП с участием пяти машин и двух автобусов, в результате которой пострадал 51 человек.
Обновлено в 02:42
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Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
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Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.
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Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин станет специальным гостем на товарищеском матче между «Авангардом» и «Динамо» 15 августа.
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