Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста «Украина-ЕС» является нецелесообразным. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС

Политика Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Политика Трамп угрожает вывести США из ВТО В августе год назад Трамп уже угрожал выходом США из ВТО, утверждая, что отношение организации к его стране несправедливо.

Происшествия Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.

Политика Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.

Армия и оружие СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Политика Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Общество В Минтруде отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе Действующий Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — не более 40 часов, но «нижней границы» не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе «подлежит обсуждению».

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Общество Прикамье стало лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми Пермский край стал лидером по количеству случаев жестокого обращения с детьми в РФ за 2018 год.

Экономика «Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта «Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

Авто Volkswagen показал новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio Уже известно, что в Европе новый Volkswagen T-Roc Cabriolet предложат с двумя бензиновыми двигателями: 1,0-литровой турботройкой мощностью 113 л.с. и 1,5-литровой турбочетверкой на 148 л.с. Младший мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший – только с «роботом».

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Политика Зеленский уволил переговорщика по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Авто Новый кроссовер SsangYong Actyon получил более мощный турбомотор Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.