На Украине отмечено резкое снижение запасов газа в подземных хранилищах страны. Сейчас объем газа там сократился до 43%. Таким образом, в настоящее время в подземных хранилищах находится 13,377 миллиарда кубометров газа, сообщает RT.

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Энергетика Энергетика Под новогодний шумок АЗС Хакасии взвинтили цены После празднования Нового года Хакасии автомобилистам преподнесен очередной неприятный сюрприз.

Энергетика Энергетика Турция возобновила закупки иранской нефти После паузы Турция возобновила закупки нефти в Иране. Как пишет агентство Reuters, в ноябре Турция не совершала закупок иранской нефти.

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Энергетика Энергетика Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.

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