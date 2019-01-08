Энергетика
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании. Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.
RT на русском02:38
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Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на 3%
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Энергетика
В Киеве вырастут тарифы на воду
В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено в 01:52
Энергетика
США ожидают рекордных данных по добыче газа за 2018 год
США рассчитывают, что добыча газа в стране за 2018 год окажется рекордной по сравнению с предыдущими периодами, сообщает управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA).
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз»
Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.
Обновлено вчера в 06:21
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено 06 января в 00:31
Энергетика
С 1 января акцизы на топливо выросли в 1,5 раза
С 1 января в России отмечено значительное увеличение акцизных сборов на топливо для автомобилей.
Обновлено 05 января в 19:59
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти
На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.
Обновлено 04 января в 21:56
Энергетика
Тарифы на газ повысились с Нового года
Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.
Обновлено 05 января в 06:00
Энергетика
Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго
Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона
В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.
Обновлено в 04:20
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 7 января подорожал до $56,43
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 7 января, выросла на 1,29 доллара, или на 2,3%, до 56,43 доллара с 55,14 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено в 03:28
Энергетика
Цена за подключение к газу для домохозяйств в Пермском крае может стать меньше
Тарифные ставки стали более дифференцироваными.
Обновлено в 03:43