В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании. Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

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