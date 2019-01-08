Энергетика
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании. Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.
RT на русском02:38
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Политика
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
Обновлено в 11:12
Политика
Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал
Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:13
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Обновлено в 12:03
Политика
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Обновлено вчера в 14:36
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море.
Обновлено в 12:02
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Климкин призвал запретить въезд в страну мужчинам из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 08:16
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика
Названы страны с самым удобным для путешествий гражданством
Документ опубликован на сайте компании. Лидером стала Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран мира.
Обновлено в 12:14
Происшествия
При столкновении поездов в ЮАР погибли люди
Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей
Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:18
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Кино
Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт.
Обновлено в 08:16
Футбол
Ивелин Попов расторг контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов объявил о своем уходе из команды, в составе которой он выступал с 2015 года, передает портал «Чемпионат» со ссылкой на Sportal.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Почетного консула Бельгии избили во Львове
Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Хоккей
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию в КХЛ, уступив «Локомотиву»
Обновлено в 11:22
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10